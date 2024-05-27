Onurlu bir hayat istiyoruz

“Büyük Emekli Mitingi”ne katılan emekliler, iktidara tepki gösterdi.

22 bin TL maaş aldığını söyleyen emekli öğretmen Handan Güner, “Geçinemiyorum. Yapmak istediğim hiç birşeyi yapamıyorum. Hak ettiğimiz ücretlerin verilmesini istiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Yıllarca devlete hizmet ettik şimdi de onurlu bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza muhtaç olmadan” ifadesine yer verdi. Mitinge İzmir’in Menderes ilçesinden gelen Nurdan Güner, 11 bin TL maaş aldığını söyledi. Güner, “Geçinemiyoruz. Çünkü ev kiraları 15 bin. Ek iş yapmadan hiçbir şekilde geçinemiyor insanlar. Saraya olan bütçeyi emekliye istiyoruz. Artık gerekli ihtiyaçlar bile lükse girdi. Et yiyemiyoruz, insanca bir tiyatroya gidemiyoruz. Otobüse binip inmenin bile hesabını yapıyoruz” diye konuştu. İstanbul’dan gelen 60 yaşındaki Nurettin Aslan, “12 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. İstanbul’da bir lokantaya git yemek 300 TL. En düşük ev kirası 15 bin TL. İnsanların geçinmesine imkan yok. İktidardan beklentim biran önce gitmeleri. Artık bu işi bırakmaları gerekiyor” dedi.

Ankara - Anka