ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1,5 oy kaybetti

ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31,2 olarak gösterildi.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünde. ORC’nin siyasî eğilimler araştırması, 28-31 Aralık 2019 tarihlerinde, 36 kentte toplamda 2 bin 980 kişiyle görüşülerek hazırlandı. Ankete göre CHP yüzde 23,4’lük oy oranıyla AKP’nin gerisinde ikinci sırada. CHP’yi yüzde 14,1’le MHP, yüzde 8’le HDP, yüzde 4,2’yle de İYİ Parti takip etti. Diken’in haberine göre, AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 1,9 olarak görülüyor. Saadet Partisi’nin oyu ise yüzde 0,8. Kararsızların oranı yüzde 15,7. ORC’nin kasım ayındaki anketinde AKP’nin oyu yüzde 32.7, CHP’nin yüzde 25.9, MHP’ninki de yüzde 15.4 olarak gösterilmişti. AKP’nin oy kaybının, Gelecek Partisi’nin oy oranına yakın olması dikkat çekti.

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