Ortak metin bu hafta tamam

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e ilişkin ortak çalışma yürüten 6 parti, bu hafta kamu yönetimi ve siyasi etik başlıklarının ele alınacağı son toplantıyla ortak metni hazır hale getirecek.

10 sayfalık mutabakat metnine göre seçim barajı yüzde 3 olurken, Cumhurbaşkanı 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek ve bir daha aktif siyasete dönemeyecek. Bakanlar Kurulu, Meclis’in içinden atanacak, dışarıdan atama “istisna” olacak. YSK ikiye bölünürken, son günlerde çok tartışılan Sayıştay’ın hazırladığı raporları sansürlemeden Meclis’e göndermesi için de düzenleme yapılacak. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma yetkisi, Meclis’te grubu olan bütün partilerin yanı sıra Meclis’te tam sayının 10’da 1’ini sağlayan milletvekillerine de tanınacak. Torba yasa artık olmayacak. AİHM kararına uymayan hakime eksi puan verilecek. T24’ün sorularını cevaplayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Şu an biz 9’uncu sayfaya geldik. Muhtemelen 10 sayfa olacak bir ilkeler manzumesi ortaya çıkacak. Ama genel başkanlara verip onların kamuoyuyla paylaşmasını isteyeceğimiz metin belki 2 sayfa olacak, oradan bir yönetici özeti çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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