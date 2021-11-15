Osman Öcalan koronadan öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Erbil’de öldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yerel medyasında yer alan haberlere göre, Öcalan bir süredir Erbil’deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi görüyordu. Öcalan’ın dün sabah saatlerinde Kovid-19 sebebiyle öldüğü belirtildi. Erbil - aa AA

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