Osmanlı’da kimse Hıristiyan azınlıklara dokunmadı

ABD’nin 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımlamasının ardından Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in 2016’daki açıklaması, Azerbaycan medyasında gündeme geldi.

Patrik, söz konusu videoda Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hıristiyan azınlıkları yok etmediğini, dinî topluluklar arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu belirtiyor. Trend.Az adlı Azerbaycan kaynaklı haber sitesinin haberine göre, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olan Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hıristiyan azınlıkları yok etmediğini, dinî toplulukların arasında bir ilişki düzeni

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.