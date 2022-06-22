Otoriter yapı rahatsız oldu

Hakimler Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2022 yılı Kararnamesi ile 5426 hakim, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerini değiştirdi.

Durduğum yer demokrasi ve insan hakları

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen ve muhalefet eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş’a atandı. Hakim Demir ile görüşen yazar İsmail Saymaz, halk TV’de şunları paylaştı.

Saymaz, “Demir, kararından ötürü yaptırıma uğramasını “Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağduru konumundayım diyeyim” diye yorumladı. Mesleği bırakmaya karar verdiğini kaydeden Demir, “Ailemle görüşüyorum. Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz. Ama hemen dilekçemi vermeyi düşünüyorum” cümlelerini aktardı.

Bu kürsü bana tapulu bir yer değil

Demir, Saymaz’ın “Bildiğim kadarıyla muhafazakar bir yargıçsınız. 2014’te başörtüsünü savunan yazılarınız gündeme gelmişti. Bugün ise başörtüsüne yönelik ayrımcılık son buldu. Hatta sizinle aynı kararnamede başörtülü başsavcı atandı. Fakat siz ise kanaatinizden ötürü gidiyorsunuz? Bu biraz ironik bir durum değil mi?” şeklindeki sorusuna, “Aslında otoriter bir yapıdan beklenebilecek şeyler bunlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin topluma yerleşmesi noktasında bir anlayışım var benim. Muhafazakar bir insanım ama böyle bir anlayışa sahibim. Yerleşmesi için mücadele ettim. Önümüze gelen davalarda sanıkların, davacının veya davalının kimliğine bakmıyordum. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağdurun konumundayım diyeyim” şeklinde cevap verdi. Demir, böyle bir kararı yazdığından dolayı pişman olup olmadığına dair bir soruya da, “Hayır, hayır. Benim kararım orada kıyamete kadar duracak, o muhalefet şerhi. Bir döneme ışık tutacak. Bizler geçiciyiz. Bugün mağduriyete maruz kalmasam bile bu makam, bu kürsü bana tapulu bir yer değil. O yüzden mutlaka gidecektim. Asla... Yine aynı kararı veririm.” diye net ifadeler kullandı.

Haber Merkezi