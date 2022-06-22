Durduğum yer demokrasi ve insan hakları

Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan devrine karşı çıkan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, yaz kararnamesiyle Kahramanmaraş’a gönderildi. Demir, hakkındaki kararı değerlendirirken, “Benim durduğum yer, demokrasi, insan hakları ve özgürlük” dedi.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2022 yılı Kararnamesi ile 5426 hakim, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerini değiştirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen ve muhalefet eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş’a atandı.

Sözcüye konuşan Demir, “Benim durduğum yer, demokrasi, insan hakları ve özgürlük. Bu değerlere sahip olan birisiyim.” dedi.

1 Nisan 2022’de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de görülen Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a nakil talebine bakanlık olarak olumlu cevap vereceklerini söylemişti. 22 Nisan 2022’de ise Kaşıkçı Davası’na bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın Suudi Arabistan’a devrine ilişkin itirazı oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme Başkanı Nimet Demir, devir işlemini eleştirirken, “(Ne yapalım Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor) acziyeti içinde davanın devrinin ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılmasının, toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim.” demişti. Yargı bağımsızlığı konusunda da net konuşan Demir, “Yasama, yürütme, yargı bağlamında yargının özerk olması gerekmektedir. Yasama ve yürütmeden bir çitle ayrılmalı ve sınır konmalıdır. Kimsenin müdahale etmediği bir alan!” ifadelerini kullandı.

“Hukuki anlamda doğru bir karar”

Kahramanmaraş’a “atanan” hakim mesleği bırakıp bırakmama konusunda ailesiyle görüşeceğini, sıcak ve beklenmedik bir karar olduğunu söyleyen Demir, kendisine muhalefet şerhi düştükten sonra dolaylı ya da açıktan bir mesaj gelip gelmediyle ilgili ise, “Mesaj gelseydi atamam olacağını düşünürdüm. Bana bir mesaj gelmedi” dedi. Demir, “Kaşıkçı kararının arakasında mısınız?” sorusuna da “Aynı kararı defalarca veririm. Çünkü bizim mevzuatımıza da Avrupa Sözleşmesi’ne de uygun bir karar verdim. Hukuki anlamda doğru bir karar.” diyerek, “Benim durduğum yer, demokrasi, insan hakları ve özgürlük. Bu değerlere sahip olan birisiyim.” cümlesini de sarf etti.

Muhalefet şerhinde ne demişti?

Cemal Kaşıkçı Davası’na bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan’da yargılamanın Suudi Arabistan’a devrine ilişkin itirazı oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme Başkanı Nimet Demir, muhalefet şerhinde şunları söylemişti: “Uluslararası alanda işledikleri suçlardan dolayı ciddi manada yargılanmayıp, müeyyideye uğramadığını gören zorba yönetimlerin, bu durumdan cesaret alarak eylemlerini pervasızca sürdürecekleri, zaman içerisinde bu tavrın teamüle ‘sünnete’ dönüşeceği kabulden varestedir. Bize yakışan, bu tavırları uluslararası platformlarda dile getirmek suretiyle hukuksuzluk ve zorbalığın önüne geçecek kurumların oluşmasında ön ayak olmak iken, ne yazık ki bu fırsatlar kaçırılmıştır. Davalar, bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir.”

Haber Merkezi