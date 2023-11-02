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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Özbudun vefat etti

02 Kasım 2023, Perşembe
Anayasa Hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun (86) vefat etti. Gelecek Partisi Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, eşi Ergun Özbudun’un vefat ettiğini açıkladı.

Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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