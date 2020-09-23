CUMHURBAŞKANLIĞINDA KURULAN YENİ BİRİM, “GEÇMİŞTE BİRÇOK KARANLIK OLAYA KARIŞMIŞ OLAN ÖZEL HARP DAİRESİ TEKRAR MI İŞBAŞI YAPIYOR?” DİYE SORDURTTU.

2005’te kaldırıldı, şimdi hortlatılıyor

İLETİŞİM Başkanlığı bünyesinde kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı için Mustafa Yeneroğlu şu yorumu yaptı: “İletişim Başkanlığı propaganda aygıtına dönüştü. Eski MGK bünyesinde var olan Toplumsal İletişim Başkanlığı (TİB) andıçlar hazırlar, medyaya eleman yerleştirirdi. AB sürecinde 2005’te kaldırıldı. Şimdi hortlatılması eskiye dönme hevesinin işareti.”

Özel harp dairesi yeni isimle işbaşında

Fehmİ Koru: “TİB, Özel Harekât Dairesinin alt birimiydi. Özel Harekât, devlet adına pek çok eylem planlayıp organize etmişti. Meselâ daire başkanlarından Org. Sabri Yirmibeşoğlu, 6-7 Eylül olaylarının ‘muhteşem bir özel harp operasyonu’ olduğunu belirtmişti. Yeni kurulan birim TİB’in yeni adıysa Özel Harp Dairesi bir başka isimle faaliyette demektir.”

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Özel Harp Dairesi hortlatılıyor mu?

Gazeteci yazar Fehmi Koru, İletişim Başkanlığı altında, ‘Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ kurulmasına tepki gösterdi.

Gazeteci yazar Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bir kararname ile İletişim Başkanlığı altında, ‘Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ ismini taşıyan yeni bir birim oluşturmasına tepki gösterdi. Koru, birimi şu sözlerle eleştirdi: “Hayli iddialı bir isme sahip yeni bir birim. Muhalefetten itiraz sesleri yükselmesine sebep oldu bu yeni birim. En anlamlı tepki Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA) geldi. Okuyalım: “Kararname ile kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı, stratejik iletişim politikalarını belirlemek ve yapılmak istenen algı operasyonlarını belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmakla görevlendirilmiştir.”

TİB ile ilişkilendirilmesi dikkat çekici

Koru, DEVA Partisi’nin açıklamasının devamında, “Yazılı, görsel ve sosyal medyada hükümet aleyhine yapılan haber ve yorumların İletişim Başkanlığı tarafından manipülasyon ve dezenformasyon olarak değerlendirileceği ve karşı algı operasyonuna tâbi tutulacağı açıktır. Geçmişte de MGK bünyesinde Toplumsal İletişim Başkanlığı (TİB) gazeteciler hakkında andıçlar hazırlar, gazete ve televizyonlara eleman yerleştirir ve propaganda faaliyeti organize ederdi. Avrupa Birliği sürecinde 2005 yılında kaldırılan TİB‘in Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi olarak hortlatılması, iktidarın 90’lı yılların Türkiyesi’ne geri dönme çabasını göstermektedir.” Yeni oluşturulan birim ile Toplumsal İletişim Başkanlığı (TİB) arasında ilişki kurulması dikkat çekici” dediğini aktardı.

Devlet adına pek çok eylem planladı

“Çoktandır medyadan çekilmiş görünen bir zamanlar Hürriyet’in Almanya muhabiri olan Fatih Güllapoğlu tarafından kaleme alınan ‘Tanksız Topsuz Harekât’ kitabında bu birimin yurtdışı faaliyetleri anlatılır” diyen Koru, şu şekilde devam etti: “TİB, hemen bütün NATO ülkelerinde -ve bu arada İsviçre’de de- üye ülkelerdeki yönetimlerin istenmeyen ellere geçmesini önlemek amacıyla harekete geçmek üzere oluşturulmuş, literatürde ‘stay behind’ veya ‘Gladio’ olarak anılan, hazır kıt’alar örgütünün bizdeki karşılığının alt birimiydi. ‘Özel Harekât Dairesi’ adını taşıyan esas örgüt, devlet adına pek çok eylem planlamış, organize etmiş ve hayata geçirmişti.”

Bir başka isimle faaliyette

www.fehmikoru.com’da konuyla ilgili yazan Koru, “Güllapoğlu, Özel Harp’te başkanlığa kadar yükselmiş Org. Sabri Yirmibeşoğlu’yla da görüşmüş, muhatabı, örgütün faaliyetlerinden bahsederken sözü azınlıklara karşı kışkırtılmış bir güruhun İstanbul’u talan ettiği 6-7 Eylül (1955) olaylarına getirmiş ve onun “Muhteşem bir özel harp operasyonu” olduğunu belirtmişti. Dairenin o zamanki adı ‘Seferberlik Tetkik Kurulu’ydu ve Yirmibeşoğlu genç bir subay olarak görev aldığı o örgütün isim değiştirmiş hali olan Özel Harp Dairesi’nde sonraları başkanlık yapmıştı. Kurulan birim TİB’in yeni ismiyse Özel Harp Dairesi de bir başka isimle faaliyette demektir” ifadelerini kullandı.

Kararname anayasaya aykırı

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yener-oğlu da, yeni kurulan birime tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin anayasaya aykırı olduğunu dile getiren Yeneroğlu, İletişim Başkanlığı’nın basın kartı başvurularını değerlendiren, ülke çapında teşkilatı kurulan, finansmanı sağlanan ve algı operasyonlarıyla mücadele ederek stratejik iletişim politikası üreten bir kamu kurumun olarak adeta “Propaganda Bakanlığı” şeklinde dizayn edildiğini savundu. Yeneroğlu, “Böylece İletişim Başkanlığı; kimin gazetecilik yapacağına, hangi haberin veya yorumun manipülasyon olduğuna karar verecek ve gündemin vatandaş tarafından hükümetin istediği şekilde algılanması için aldatıcı politikalar geliştirecektir. İletişim Başkanlığı görüntüsü altında Propaganda Bakanlığı’yla ifade, basın ve çalışma özgürlüğü daha fazla baskı altına alınacak, gazeteciler sürekli olarak tehdit altında tutulacaktır” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz