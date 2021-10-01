Parlamenter sistem için Meclis’te buluşacaklar

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkilileri, 5 Ekim’de Mecliste bir araya gelerek, “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili toplantı yapacak.

Ortak payda parlamenter sistem Bu toplantı, muhalefet partilerinin 3. toplantısı olacak. Daha önce İstanbul’da toplanan muhalefet partileri, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmalarının masaya yatırılması için Meclis’te yeniden bir araya gelecek. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak. Toplantıda, partilerin kamuoyuna açıklanan parlamenter sistem çalışmalarında yer alan “tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı”, “güçlü meclis” ve “bağımsız yargı” temel ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler konuşulacak.

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