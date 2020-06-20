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20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin Bakan Akar'da açıklama

20 Haziran 2020, Cumartesi 12:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden sevk ve idare ederken dün de operasyonun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne giderek operasyon bölgesini yerinde inceledi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile sınır bölgesindeki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezine giden, gece geç saatlere kadar burada kalan Akar ve komuta kademesi, operasyonu komuta etti.

Gece boyunca sahadaki son durumu yakından takip eden Akar, TSK'nın en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. 

Teröristlerin döktüğü kanın hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edileceğini vurgulayan Akar, "Diğer faaliyetlerimizin yanı sıra Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3... Şimdi de Pençe-Kaplan Operasyonumuz başladı. Mehmetçik'in yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu. 

TSK'nın Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekat bölgelerinden İdlib'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Bütün bölgelerde sulh ve sükundan yanayız. Tüm komşularımızın hem toprak ve hem siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok defa söyledik. Yapılan faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun olması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, sadece kendi noktalarından bakmamaları, karşı tarafın da hak ve hukukuna saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Teröristlerin inlerine girildi"

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi: 

"Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu. 

Asil milletimizin bağrından çıkan TSK mensupları aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın ve sıralı komutanların emir ve talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletinin emrinde, görevinin başında yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyorlar." 

Milletin ordusuna güvendiğini, Mehmetçik'in de kendisine gösterilen bu güveninin verdiği sorumluluğu her zaman omuzlarında hissettiğini dile getiren Akar, karada, havada, denizde her türlü zorlu şartta görev yapan Mehmetçik'e başarı dileklerini iletti. 

Başta dün Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya olmak üzere tüm şehitlere rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, gazilere şifa dileyen Akar, teröristler tarafından Silopi'de yol yapım çalışmaları sırasında hain bir saldırıca şehit edilen 4 işçiye de Allah’tan rahmet diledi. 

Helikopterle sıfır noktasına gitti 

Akar ve komutanlar, dün harekat merkezinde birlik komutanları ile yaptığı video konferans ve toplantı sonrasında helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne gitti.

Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini de yerinden inceledi. 

950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 

AA

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