'PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip edilmektedir'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları, yakından takip edilmektedir." denildi.

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