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25 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 51

Pompeo: Ateşkesi sağlamak zor

25 Şubat 2020, Salı 20:18
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerginliğin Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açtığını, ABD yönetiminin Ankara ile ortak hareket etmenin imkânları üzerinde görüştüğünü belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pompeo, İdlib’deki gerginliğin Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açtığını ve ABD yönetiminin Ankara ile ortak hareket etmenin imkânları ile ilgili görüşmeler yaptığını ifade etti.

Pompeo, “Daha önce birçok kez açıkladığımız gibi Suriye rejimi askeri bir zafer elde edemez. Rejim ordu birliklerinin giriştiği taarruz, sadece NATO müttefikimiz olan Türkiye ile çatışma olasılığını güçlendiriyor. Sorunun çözümü ise kalıcı bir ateşkes yapmak ve (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına istinaden müzakerelerde bulunmak. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce açıkladığı üzere biz Türkiye ile ortak hareket ediyoruz ve birlikte neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ateşkesi sağlamak zor. Suriye’deki çatışma, ABD’nin şimdiki yönetimi daha iktidara gelmeden başlamıştı.”

Etiketler: Pompeo, ateşkes
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