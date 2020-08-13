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13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Prof. Dr. Cahit Tanyol: Türkiye'nin bütün meseleleri Bediüzzaman'da çözülüverir

13 Ağustos 2020, Perşembe 00:17
YARIN DUALARLA UĞURLANACAK OLAN SOSYOLOG PROF. DR. CAHİT TANYOL, BİLİRKİŞİ OLARAK MÜSBET RAPOR VERDİĞİ SAİD NURSî VE RİSALE-İ NUR HAREKETİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ VE ÇARPICI TESBİTLERDE BULUNMUŞTU.

NUTUK'A KARŞI NUR RİSALELERİ

“İlkokuldan üniversiteye kadar devrimleri, Kemalizmi ders veriyoruz. Bugün, inandığı birçok fikirlerin kofluğunu anlayan gençlik, birşeye sarıldığında, karşısına Nur Risaleleri çıkıyor. Atatürk’ün Nutku karşısında, Said Nursî’nin Nur Risalelerini gürül gürül okunur bulduk.” 

TARİKAT DEĞİL, MEKTEP

“Mahkemeye ‘Bu tarikat değil, mekteptir’ diye bilirkişi raporu yazdım. Beraat kararı verildi. Bediüzzaman meselesi, üzerinde düşünülecek tek meseledir. Türkiye’nin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir. Fikir olarak değil, hakikî olarak.”

***

Türkiye'nin bütün meseleleri Bediüzzaman'da çözülüverir

Şair, yazar ve sosyolog Prof. Dr. Cahit Tanyol İstanbul Kadıköy Moda’da bulunan evinde, 106 yaşında vefat etti.

Cahit Tanyol, 1914’te Gaziantep’te doğdu. “Bugün, inandığı birçok fikirlerin kofluğunu anlayan gençlik, bir şeye sarıldığında, karşısına Nur Risâleleri çıkıyor diyen Prof. Tanyol, 29 Mart 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “…Ve bir gün, Atatürk’ün Nutku karşısında, Saidi Nursî’nin Nur Risalelerini gürül gürül okunur bulduk” demişti. Metin Acipayam’da yayınlanan Özge Sena Bigeç’in Cahit Tanyol’la mülâkatından bir bölümünde şöyle konuşmuştu: “Risale-i Nurlar’ın hepsini okudum ve onlar hakkında rapor verdim. Bediüzzaman’la ilgili bilirkişi olarak çağırdılar.”

Kurtuluş yolu Risale-i Nur

“Bediüzzaman Meselesi; üzerinde düşünülecek tek meseledir! Türkiye’nin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir. Fikir olarak değil hakikî olarak… Türkiye’nin kurtuluş yolu Nurcular. (Risale-i Nur) Tek kurtuluş. Çünkü neden? Karşısındaki düşman Hıristiyan ve şu anda Hıristiyan Vatikan, Papa tuttu, Ermenilere hak verdi. Ne işi var bunun? Demek ki büyük bir şey var. Batı da korkuyor. Şimdi Müslüman Cennet’e gidiyor. Tarikat dediğim şey de bu... Türk Milleti bir şeye susamış...” Tanyol’un cenazesi, 14 Ağustos’ta İstanbul’da defnedilecek. Moda Camii’nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, namazın ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

 

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