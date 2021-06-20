Prof. Dr. Görür, son depremi değerlendirdi

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, önceki gün İstanbul’da yaşanan depremi değerlendirirken, beklenen büyük Marmara depreminde, bölgenin daha çok etkileneceğini söyledi.

Görür, “1999 depremlerinden sonra biz Gebze-Maltepe hattı arasında, Kuzey Anadol Fay Hattı’nın (KAF) Adalar koluna paralel bir zayıflık zonunun/fayın varlığını biliyorduk. Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir” ifadelerini kullandı.

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