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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Putin, Erdoğan'ı Şam ile uzlaşmaya mı çekiyor?

29 Ağustos 2019, Perşembe 16:29
Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretine ilişkin, “Gelişmeler, Putin’in Erdoğan’ı Şam ile bir vadede uzlaşmaya mı çektiği sorusuna yol açıyor” dedi.

Türkiye ve ABD arasında, ‘güvenli bölge’ye ilişkin çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e günübirlik ziyaretinde Suriye konusu ve Astana süreci de ele alındı. Türkiye tarafı İdlib ve yeni bir göç dalgasına ilişkin endişelerini aktarırken, Putin’in ‘teröre karşı mücadele’ vurgusu öne çıktı. Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ‘yetkinreport.com‘daki ‘Putin, Erdoğan’ı Şam ile uzlaşmaya mı çekiyor?‘ başlıklı yazısında, önümüzdeki günlerde nasıl bir süreçle karşılaşılabileceğini analiz etti. Yetkin, gelişmeleri ele aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: “Gelişmeler, Putin’in Erdoğan’ı Şam ile bir vadede uzlaşmaya mı çektiği sorusuna yol açıyor. Öyle anlaşılıyor ki Ankara da Suriye’deki durumun uzamasının ABD’ye ama daha da çok PKK’ya yaradığını giderek görüyor. Önümüzdeki süreçte Ankara ve Şam arasında Rusya (ve belki İran) üzerinden dolaylı temasların görülmesi şaşırtıcı olmamalı. Ancak bütün bunlar İdlib’teki durumun kırılganlığını ortadan kaldırmıyor. Nitekim görüşme üzerinden 24 saat geçmeden bir Türk gözlem noktası daha Suriye güçlerince saldırıya uğradı. Oysa İdlib ateşinin kontrol altına alınmasının herkes için, Erdoğan için de yeni bir başlangıca vesile olabileceği anlaşılıyor.”

Rusya’nın, Suriye’deki etkisi artıyor

Türkiye - Rusya ilişkileri ve Johnson’un parlamentoyu askıya alma kararı Alman basınında da öne çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Badische Neueste Nachrichten gazetesine göre, Rusya’nın bölgedeki etkisi giderek artıyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Alman gazetesindeki yorum şu şekilde: “Putin ile Erdoğan’ın Moskova’da bir araya gelmelerinin, her şeyden önce bir sebebi var: Moskova’nın tartışmasız üstünlüğünü göstermek. Rusya’nın Orta Doğu’daki bu yeni gücü en iyi Türkiye örneği üzerinden belli oluyor. Erdoğan’ın Putin üzerinde etkili olma şansı az. İdlib’de istikrarın sağlanması amacıyla yapılan anlaşmaya rağmen Suriye ordusu, Rusya’nın yardımıyla bölgede ilerliyor. Türkiye yeni bir göç dalgası konusunda endişeli. Putin, Erdoğan’ın Moskova ziyareti sırasında Türkiye’nin ‘meşrû çıkarları’ndan ve atılacak ‘ortak adımlar’dan söz etti durumu sakinleştirmek için. Ancak sadece bir gün sonra Türkiye’nın İdlib’deki gözlem noktası yakınlarında yeniden hava saldırıları başladı.”

 

Etiketler: Putin, Erdoğan, Şam, uzlaşma
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