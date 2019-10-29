'Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Okunma Sayısı: 172

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.