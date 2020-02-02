Re’fet Barutçu ve Mustafa Çavuş’u rahmetle anıyoruz

Risale-i Nur hizmetkârlarından Yüzbaşı Re’fet Bey Ve Barla’lı Mustafa Çavuş’u vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Risale-i Nur hizmetinde Nur’un iki kahramanı, yüzbaşı iken emekli olup kendisini Risale-i Nur hizmetine adayan Re’fet Bey’in 45. yıl dönümünde ve huzurlu geçen hayatıyla Bediüzzaman’ın dikkatini çeken Barla’lı Mustafa Çavuş’un 81. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli

Kaderin bir cilvesiyle Barla’ya gönderilen Bediüzzaman’ın etrafında toplanan kutlu insanlardan biridir Mustafa Çavuş. 1882 yılında Barla’da doğmuştur. Üstad Hazretleri’nin Barla’da bulunduğu sürede sekiz yıl hizmetinde bulunmuş sadâkatli bir insandır. Mustafa Çavuş, her gün işten eve geldiğinde gözleri görmeyen babasının ve yatalak annesinin bakımını yaptıktan sonra çoluk çocuğuyla ilgilenirdi. Aynı zamanda ibadetlerini de hiç aksatmadan iman hizmetinde de bulunurdu. Mustafa Çavuş’un bereketli ve huzurlu geçen hayatı Üstad Hazretleri’nin dikkatini çeker ve “Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakıyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, o zat peder ve validesinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah aşiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli” demiştir. Üstad Hazretleri’nin Barla’daki ikametgâhının önündeki ulu çınar ağacının üzerindeki köşk ve köşke çıkılan merdiven ağaca hiç çivi çakılmadan Mustafa Çavuş tarafından yapılmıştır. Çavuş 2 Şubat 1939 yılında Barla’da vefat etmiştir.

Yüzbaşı Re’fet Barutçu

Re’fet Barutçu 1886 yılında İstanbul’da doğdu. Mekteb-i âliyeyi, mekteb-i harbiyeyi bitirip orduya katılmış ve yüzbaşı rütbesine kadar yükselmişti. Re’fet Ağabey, 1930 yılında bir akrabasını ziyaret için Isparta’ya gitti. Üstad’ın Barla’da yaşadığını öğrenince önce bir mektup yazdı. Aynı günlerde Said Nursî’den “Kardeşim, ben sizi ta o zaman talebeliğe kabul etmiştim. Ben sende asker ruhu görüyorum” gibi kerametvârî ifadelerin yer aldığı cevabî bir mektup gelince tanışma isteği iyice arttı ve Barla’ya gitti. Subay olarak İstanbul’da, Mısır’da, Yemen’de ve daha pek çok şehirde vazife yaptıktan sonra yüzbaşı iken emekli olan Re’fet Ağabey, Isparta’ya yerleşerek Risale-i Nur hizmetiyle meşgul olmaya başladı. Yazı çalışmalarını aksatacak kadar çok mektup yazıp soru sorduğu için Üstadının, “Yazı yazmakta tembel, sual sormakta çalışkan” şeklindeki tarizlerine maruz kaldı. Kimi zaman da “Maşallah şimdi siz ümit ettiğim tarzda Risaleleri takip ediyorsunuz” şeklindeki taktiğini kazandı. Barutçu, 2 Şubat 1975 yılında vefat etti.

İstanbul – Yeni Asya