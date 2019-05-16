Reina saldırısı davasında iki kişi tahliye edildi

Ortaköy'deki Reina'da 2017'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada, saldırgan Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore tahliye edildi.

NTV

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