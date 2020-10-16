Reuters: Türkiye S-400 denemelerine başladı

Reuters haber ajansı Türkiye'nin Sinop'ta Rus yapımı S-400 füzelerini test ettiğini duyurdu. Ajansın elde ettiği video görüntülerinde bir duman kütlesinin gök yüzüne yükseldiği görülüyor.

Türkiye perşembe günü Sinop bölgesinde Navtex ilan etmiş ve Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihlerinde atış eğitimi için kapalı olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Ankara'nın S-400 savunma sistemini test edeceği iddiaları öne atılmıştı. Test iddialarının ve Reuters'ın elde ettiği videoların doğrulanması durumunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanmakta olan S-400 gerilimi daha da tırmanmış olacak. Washington yönetimi Ankara'nın Moskova'dan Rus füze savunma sistemlerini almasına NATO'nun ortak savunma sistemini tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Washington füzelerin satın alınmasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarmış, yaptırımlarla tehdit etmişti. Euronews Türkçe

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