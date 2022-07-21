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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Riskli bölgelerde orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022'ye kadar yasaklandı

21 Temmuz 2022, Perşembe 16:15
İçişleri Bakanlığı, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılmasının ve orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkça valiliklere "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskini artırabileceğine işaret edilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sonucu gelişen orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirlere yer verilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak. Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyeleri sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS gibi vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri arttırılacak."

"Hava unsurlarının su alma yerleri periyodik kontrol edilecek"

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yoluyla şerit açılacağının belirtildiği genelgede, turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesis, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacağı bildirildi.

Genelgede, orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava unsurlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesinin periyodik olarak kontrol edileceği, varsa ihtiyaç duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacağı kaydedildi.

Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri ve benzeri kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacağı, araç/ekipman ihtiyacının gözden geçirilerek tamamlanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman ve benzeri tüm hazırlıklılarını ivedi olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbirler ivedilikle alınacak.

Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekipler, Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edecek. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonu, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek."

AA

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