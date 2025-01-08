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8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Rize'de PTT'de silahlı saldırı: İki PTT çalışanı öldü

08 Ocak 2025, Çarşamba
Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazit'e silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen öldü.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir kişi ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı ifade edildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazıt hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı V.K, Camiönü Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Rize Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Bakan Uraloğlu'ndan taziye mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

PTT AŞ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim."

AA

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