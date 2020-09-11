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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Ruhsat gaspı mağdur ediyor

11 Eylül 2020, Cuma
Stajlarını tamamladıkları halde haklarında devam eden soruşturmalar dolayısıyla avukatlık ruhsatını alamayan binlerce avukat, “ruhsat gaspı”ndan mağdur oluyor.

Bir süredir kamuoyunda avukatlar tarafından “ruhsat gaspı” olarak nitelendirilen ve stajını tamamladığı halde çoğu hukuk fakültesi mezunu avukat, ruhsat alamadıkları bir durumla karşı karşıya. Söz konusu durum,  ilkin OHAL sürecinde yaşanmaya başlanmış; ilân edilen KHK’lar ile ihraç edilenlerin talepleri Bakanlık tarafından direkt reddediliyor idi. Hâlihazırda ise bu durum, Avukatlık Kanunu 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının uygulanmasıyla haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunan tüm avukat adaylarını kapsar duruma gelmiş, binlerce hukuk fakültesi mezunu, stajını tamamladığı halde Bakanlığın tutumundan kaynaklı olarak mesleklerini yapamaz haldedir.

Avukatlar mesleklerini icra edemiyor

2017 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Barış Barışık, 2018 Aralık ayında Ankara Barosu’nda stajını tamamladığı halde hakkında açılan soruşturmalardan dolayı avukatlık ruhsatını alamayan binlerce isimden biri. Barışık, Adalet Bakanlığı’nın avukat olması üzerine baro levhasına yazılma işleminin iptali için TBB’ye dava açtığını, Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu idari dâvâda 14 Ağustos 2020 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti. 3 ay süren avukatlığının ardından Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı verilerek ruhsatının gasp edildiğini dile getiren Barışık, “çoklu baro sistemi tartışmaları ve çoklu baro sisteminin yasallaşmasıyla iktidarın var olan baroları etkisizleştirmeye ve yandaş barolar yaratmaya çalışıyor. İktidar bir yandan da barolar dışında muhalif olan avukatların mesleklerini icra etmeye engellemeye çalışıyor. Yapılan bütün hukuksuzluklara rağmen asla biat etmeyeceğiz” dedi. 

Kim bilir kaç yıl sürecek

Artı Gerçek’in haberine göre, Berivan Kibar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2019 yılında mezun olan bir diğer avukat. 2020’de ruhsatını alabilmek için başvuruda bulunduğunu ancak Bakanlığın, hakkında yürütülen kovuşturmadan dolayı ruhsatı alıp alamayacağını kovuşturmaya ilişkin mahkeme kararı kesinleştiğinde bir karara bağlayacağını söylediğini belirten Kibar,  “8 yıldır aynı davadan yargılanıyorum. İlk derece mahkemesi bile karar vermemişken Bakanlık akıl dışı bir şekilde ruhsatımın beklenmesine karar vermiş durumda. 5 yılın üstünde bir suçla yargılanıyorum. Bu dosya Yargıtay’a kadar gidecek. Yargılama kim bilir kaç yıl sürecek” diyor. “Bakanlık açıkça ‘reddettim’ demiyor ama avukatlık hakkımı fiilen imkânsız hale getiriyor” diye konuşan Kibar, bu durumda stajyer avukatlık dahi yapamadığını ifade ediyor. 

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