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6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Rus Piskopos da Ayasofya’ya karşı

05 Temmuz 2020, Pazar 23:24
Rus Ortodoks Kilisesi, Türkiye’nin Ayasofya’yı müzeden camiye dönüştürme isteğini “Orta Çağ’a dönüş” olarak tanımladı.

BBC Türkçe’deki habere göre, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Piskopos Mitropolit İlarion, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmek istenmesinin “din hürriyetlerinin kabul edilemez bir ihlali olduğu” yorumunu yaparken, “Şimdi Orta Çağ’a geri dönemeyiz. Çok kutuplu, çok mezhepli bir dünyada yaşıyoruz ve inananların duygularına saygı göstermemiz gerekiyor” iddiasında bulundu.

Etiketler: Rus Piskopos, Ayasofya
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