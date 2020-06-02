Rüştü Tafral Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hayattayken onun eserlerini tanıyan, ancak görüşme imkânı bulamayan Rüştü Tafral Ağabey, 1935 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğdu, 2015’te İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Ömrü boyunca Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul oldu. Rüştü Tafral, Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu Ağabeyle uzun yıllar Medrese-i Nuriyelerde beraber kalmış ve Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olmuştu. Tafral Ağabeyin kabristanı Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. Rüştü Ağabeyi vefatının 5. yıl dönümünde duâlarla anıyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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