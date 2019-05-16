"S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek bizim kontrolümüzde olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacaktır ve NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir. ABD'nin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi."

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