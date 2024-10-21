Sağlık Bakanlığı deneme tahtası değildir

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Taslağı’na tepki gösteren 30’a yakın meslek örgütü, Büyük Ankara Mitinginde buluştu.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, taleplerini yüksek sesle dile getirirken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, kimsenin deneme tahtası değildir. Aile hekimliği, yıllardır düzgün kanunlarla yönetilemeyen bir alan. Şiddetten koruyamadığınız, angaryalarla boğduğunuz aile hekimleri, kimsenin kölesi değildir” dedi. T24’ün haberine göre Dr. Kandemir, bu mitingin, bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağını geri çekmesi, sorunların dile getirilerek, çözüm üretilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Haber Merkezi

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