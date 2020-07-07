Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşının savcılıktaki sorguları tamamlandı. Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti. Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi ölmüş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor. AA

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