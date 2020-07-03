Sakarya'daki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama) 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2." dedi.

Sakarya'daki patlamayla ilgili son durum?

Erdoğan, "Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette." diye konuştu.

Erdoğan yeni yaptığı açıklamada patlamanın kontrol altına alındığını kaydetti.

"Libya'da çalışmaları kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım"

Libya konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Katar ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık." dedi.