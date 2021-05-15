"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Salih Oral Ağabey dualarla

15 Mayıs 2021, Cumartesi 18:58
İzmit Yeni Asya bürosunda uzun süre çalışan, neşriyat temsilcimiz Salih Oral vefat etti. Gazetenin ve dergilerin ve yeni çıkan kitapların abonelere dağıtımında çalışmasıyla tanınan Oral, bugün dualarla defnedildi.

Salih Oral, daha önce yapılan bir röportajıda kendisini şöyle tanıtmıştı:

“1945 doğumluyum. 1 yaşında iken Tekirdağ’dan İzmit’e gelmişiz. O zamanın İzmit’inde yerleşim genellikle yüksek kısımlardan olduğundan, biz de yüksek yerlerde oturuyorduk. İlkokul ve daha sonrasında sanat okuluna gittim. O zamanlar iş bulmakta kolay olduğundan, mesleğimiz olduğundan dolayı, askere gidene kadar 2-2.5 sene Petrol Ofisi’nde çalıştım. Askerlik dönüşü 6 ay kadar Rabak Fabrikası’nın kuruluşunda çalıştım. Sonra o zaman ki en iyi fabrikalardan olan İpraş’a (şu anda ismi Tüpraş olmuştur) imtihanla girdim. 1960’lı yıllarda namaz kılıyordum, ama tam anlamıyla, lâyıkıyla bu görevimizi yerine getiremiyorduk. İpraş’a girdikten 2 ay sonra namaza kesin olarak başlamayı kararlaştırdım ve başladım. Etrafımızdakiler bendeki bu değişikliği garip karşıladılar. Vazgeçirmeye çalıştılar. Daha sonra bir hevestir yakında bırakır düşüncesiyle peşimi bıraktılar. Bu arada çok kitap okumaya başladım. Günde okumalarım 3-5 saat olabiliyordu.

1 gün bile Yeni Asya’yı bırakmadım

Bir gün Seka Camii’nde namazda iken Şevki Abi yanıma yaklaştı ve daha çıkalı birkaç gün olan Yeni Asya Gazetesi verdi. O zaman ben Tercüman Gazetesi okuyordum, ama yine de bir arayış içindeyim. Şevki Abi, ‘Bu gazeteyi de alıp bir okur musun?’ dedi. Baktım Yeni Asya’da dine bakışı farklı. Şaşılacak bir şekilde, yıllardır takip ettiğim Tercümanı bıraktım, Yeni Asya’yı okumaya başladım. O günden beri 1 gün bile Yeni Asya’yı bırakmadım.  Gazeteden sonra Şevki Abi (Allah ondan razı olsun) bana ilk önce Gençlik Rehberi’ni, Tabiat Risalesi’ni ve devamını vermeye başladı, böylece Risale-i Nurlar’ı da tanımaya başladım.”

Yeni Asya’yı tanıdığım için ne kadar şükretsem az

İzmit kahramanlarından, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, fedakâr, gayretli Nur Talebesi, Kocaeli Neşriyat Temsilcisi Salih Oral Ağabeyi duâlarla anıyoruz. 1945 doğumlu olan Salih Oral 2009 yılında Yeni Asya’ya verdiği bir röportajda, “Yeni Asya’yı tanıdığım için ne kadar şükretsem azdır” demişti.   

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En acı faturayı esnaf ödedi

    Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki

    Al Jazeera: İsrail'in yaptığı gerçeği engelleyen barbarca bir eylem

    Amerikan AP haber ajansı: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştük

    İsrail, Al-Jazeera ile Associated Press ofisinin de olduğu binayı vurdu

    Nekbe'nin 73. yılında yine tehcir, yine zulüm, yine felaket...

    'Yoğun bakım hastalarının yaş aralığı aşılamayla düştü'

    'BMGK, İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli'

    İsrail'e karşı uluslararası alanda hangi hukuki adımlar atılabilir?

    "Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir''

    Süper Lig'de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor

    Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar

    Gazze'de İsrail'in katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 139'a yükseldi

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Filistin' tepkisi

    Gazze'de 10 bin ev susuz kaldı

    Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

    Almanya aşılamada rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TEBRİK VE DUYURU
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Mehmet ÇETİN

    Rabbin, seni unutmaz!
    Faruk ÇAKIR

    Köy bayramları
    H. Muharrem OKUR

    "İLK YAZI"yı hatırlamak
    Ali HAKKOYMAZ

    Bayram: Cennetin gölgesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ruy-i zemin bir Medresetü’z-Zehra üniversitesidir
    Genel

    Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar
    Genel

    Süper Lig'de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor
    Genel

    Actor Mark Ruffalo Calls for sanctions against the Israel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.