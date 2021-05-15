Salih Oral Ağabey dualarla

İzmit Yeni Asya bürosunda uzun süre çalışan, neşriyat temsilcimiz Salih Oral vefat etti. Gazetenin ve dergilerin ve yeni çıkan kitapların abonelere dağıtımında çalışmasıyla tanınan Oral, bugün dualarla defnedildi.

Salih Oral, daha önce yapılan bir röportajıda kendisini şöyle tanıtmıştı:

“1945 doğumluyum. 1 yaşında iken Tekirdağ’dan İzmit’e gelmişiz. O zamanın İzmit’inde yerleşim genellikle yüksek kısımlardan olduğundan, biz de yüksek yerlerde oturuyorduk. İlkokul ve daha sonrasında sanat okuluna gittim. O zamanlar iş bulmakta kolay olduğundan, mesleğimiz olduğundan dolayı, askere gidene kadar 2-2.5 sene Petrol Ofisi’nde çalıştım. Askerlik dönüşü 6 ay kadar Rabak Fabrikası’nın kuruluşunda çalıştım. Sonra o zaman ki en iyi fabrikalardan olan İpraş’a (şu anda ismi Tüpraş olmuştur) imtihanla girdim. 1960’lı yıllarda namaz kılıyordum, ama tam anlamıyla, lâyıkıyla bu görevimizi yerine getiremiyorduk. İpraş’a girdikten 2 ay sonra namaza kesin olarak başlamayı kararlaştırdım ve başladım. Etrafımızdakiler bendeki bu değişikliği garip karşıladılar. Vazgeçirmeye çalıştılar. Daha sonra bir hevestir yakında bırakır düşüncesiyle peşimi bıraktılar. Bu arada çok kitap okumaya başladım. Günde okumalarım 3-5 saat olabiliyordu.

1 gün bile Yeni Asya’yı bırakmadım

Bir gün Seka Camii’nde namazda iken Şevki Abi yanıma yaklaştı ve daha çıkalı birkaç gün olan Yeni Asya Gazetesi verdi. O zaman ben Tercüman Gazetesi okuyordum, ama yine de bir arayış içindeyim. Şevki Abi, ‘Bu gazeteyi de alıp bir okur musun?’ dedi. Baktım Yeni Asya’da dine bakışı farklı. Şaşılacak bir şekilde, yıllardır takip ettiğim Tercümanı bıraktım, Yeni Asya’yı okumaya başladım. O günden beri 1 gün bile Yeni Asya’yı bırakmadım. Gazeteden sonra Şevki Abi (Allah ondan razı olsun) bana ilk önce Gençlik Rehberi’ni, Tabiat Risalesi’ni ve devamını vermeye başladı, böylece Risale-i Nurlar’ı da tanımaya başladım.”

Yeni Asya’yı tanıdığım için ne kadar şükretsem az

İzmit kahramanlarından, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, fedakâr, gayretli Nur Talebesi, Kocaeli Neşriyat Temsilcisi Salih Oral Ağabeyi duâlarla anıyoruz. 1945 doğumlu olan Salih Oral 2009 yılında Yeni Asya’ya verdiği bir röportajda, “Yeni Asya’yı tanıdığım için ne kadar şükretsem azdır” demişti.

İstanbul - Yeni Asya