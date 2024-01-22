'Sandıkta hesabını sormak hakkımız'

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebiyle İstanbul’da Kartal Meydanı’nda miting düzenledi.

Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, haksızlığın en büyüğünün kendilerine yapıldığına dikkat çekerek “Bizler bu hakkı alana kadar susmayacağız, durmayacağız. Kimseye verecek 20 yılımız yok bizim. Helal etmiyoruz hayatımızın 20 yılını hiç kimseye. Bu vebal ile seçime gitmek sizin tercihiniz ama bunun hesabını sandıkta sormak da bizim hakkımız. Bize bütçeymiş, ekonomiymiş, enflasyonmuş bunlarla gelmeyin. Bizler 5 bin günlü değiliz. Fazlası ile ödedik primlerimizi. Bizler borçlu değil, alacaklıyız. Bizleri yok sayamazsınız. Buradayız ve haklarımıza kavuşana kadar da burada olacağız. Bizlerden destek bekleyen siyasilerimiz, önce bizim haklarımızı teslim edecekler ve vatandaşın devletine olan güvenini yeniden kazanacaklar ki 4,5 milyon insan da devletine güvensin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” dedi.

İstanbul - Anka