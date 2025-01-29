SAYD Başkanı Mehmet Gem: Ruhsatsız otel çok

Türkiye’nin sahil bandında yangın merdiveni, elektrik tesisatı gibi temel güvenlik şartlarını sağlayamayan, prosedürlere uygun olmayan yüzlerce otel olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı ve Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, “Antalya gibi turistik bölgelerde özellikle şehir içinde bu şartlarda 3-4 yıldızlı çok sayıda otel var. Basit bir incelemeyle kolaylıkla ortaya çıkacaktır” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Bakanlık bünyesinde yapılması gereken denetimlerin özel şirketlere devredilmesiyle birlikte, bu firmalara 1,5-2 milyar TL’nin üzerinde bir gelir kapısı açıldığını belirten Gem, “Bakanlığın çıkardığı yönetmeliklerle turizmde irili ufaklı faaliyet gösteren her yere turizm belgesi zorunluluğu getirildi. Fakat kapsamlı bir denetim mekanizması yok, dolayısıyla bu yönetmeliklerin anlamı da yok” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.