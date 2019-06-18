Sayıştay: İBB sivil toplum kuruluşlarına yardım yapmadı

Sayıştaydan, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." açıklaması yapıldı.

Sayıştaydan, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." açıklaması yapıldı. Açıklamada, "İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir. Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır." denildi. AA

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