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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sayıştay: SGK'nın da payı var

30 Eylül 2021, Perşembe 19:00
Sayıştay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yüzde 100 hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na devredilemeyeceğini bildirerek; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hissesinden kaynaklı kâr payının ödenmesi gerektiğini belirtti.

Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu yayımlandı. Raporda; işverenlerin, işçilerin 58 milyar 659 milyon 675 bin 663 lira tutarındaki sosyal güvenlik primlerini yatırmadığı ve bu nedenle icralık olduğu belirtildi. Buna göre, işverenlerin SGK’ya faiziyle 134 milyar 90 milyon 935 bin 610 lira borçlu olduğu belirlendi. İşverenler ayrıca, işçilerinin 4 milyar 871 milyon 16 bin 153 liralık işsizlik sigortası primini de SGK’ya yatırmadı. İşverenlerin yasal faiziyle birlikte SGK’ya borcu 10 milyar 818 milyon 143 bin 552 lira borcu oldu ve SGK bu alacağını da icraya verdi. Öte yandan, Sayıştay denetçileri; SGK’nın, icraya verdiği bu alacağının 4 milyar 498 milyon 328 bin 599 lirasını “121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında” izlemediğini belirledi. Bu miktarın doğru muhasebeleştirilmemesi nedeniyle SGK’nın mali tablolarında alacakları “doğru ve tam olarak” muhasebeleştirilmedi.

SGK’NIN KâR PAYINI ÖDEMEMİŞLER

Rapora göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) hissesine sahip olan SGK, bu hisselerden kâr payını alamadı. 2007 yılından bugüne kadarki alacakları için SGK, TPAO’ya yazı yazarak, alacaklarını istedi. Ancak TPAO yazıya verdiği cevapta, kar paylarının Hazine Müsteşarlığı’na gönderildiğini ve kar payının ödenmesi için kendisinin yetkili olmadığını bildirdi. SGK bu sefer konuyu Hazine Müsteşarlığı’na taşıdı. Ancak Hazine Müsteşarlığı SGK’ya cevap vermedi.

Ankara - anka

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