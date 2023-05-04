14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimlerine 10 gün kala bir kısım seçim yasakları başladı.

Buna göre, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.

YSK’nın kararlarına göre, saat 18.00’a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Ankara - Ahmet Terzi