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22 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Şehidimiz duâlarla

22 Ekim 2021, Cuma 17:00
Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için baba ocağı Erzurum’daki Narmanlı Camii’nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Şehit Tortumlu’nun, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp askerî cenaze nakil aracına konulan Türk Bayrağına sarılı tabutu, Kurtuluş Mahallesi’nde yine bayraklarla donatılan baba evine getirildi. Burada helâllik alınması ve dualar okunması sonrası şehidin cenazesi, askerlerce merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii’ne getirilip omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Burada Cuma namazı sonrası tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karagöbek Mahallesi’ne götürüldü.

AA

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