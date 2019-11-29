Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor?

Kısa bir süre önce AKP’den istifa ederek bağımsız hale gelen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi ile Halkbank arasındaki kredi tahsili sorununa ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yeneroğlu, Karşılıklı yapıcı adımlarla sorunun çözülmesi mümkünken, Halkbank tarafından uygulamanın sebebi ikna edici bir biçimde izah edilmemiştir. Bu uygulama bankacılık ve hukuk teamülüne aykırıdır. Tabiî olarak da birçok spekülasyonu tetiklemektedir. Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslar arası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir? Sorunu hukuk normları içerisinde çözmek varken akademik faaliyetlerin işleyemez hale getirilmesiyle diğer vakıf üniversitelerine yönelik de ülkemizde ciddî bir endişe ve korku ikliminin hâkim olmasına neden sebebiyet verilmektedir? Madem bu konunun siyasetle uzaktan yakından bir alâkası yok, futbol kulüplerine bu kadar duyarlı olan siyaset ortamı, neden ülkemizin en parlak üniversitelerinden birisini ölüme mahkûm etmeye çalışmaktadır?” dedi.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.