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Şehit Altunkaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı...

12 Mayıs 2019, Pazar 21:00
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş (31), memleketi Kırıkkale'de ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit asker için tören düzenlendi

Şehit Altunkaş'ın naaşı, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya, oradan da helikopterle Kırıkkale'ye getirildi.

Helallik alınması için Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin cenazesi, daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Şehit Altunkaş'ın naaşı ikindi vakti, morgdan alınarak cenaze namazı için Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Yaşar Altunkaş ile diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5) ile tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri cenaze arabasına kadar taşıdı.

Şehidin naaşı, daha sonra Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi. 

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Mühimmat Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Altunkaş, dün Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında bulunan Kırdım bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki çatışmada şehit düşmüştü.

AA

Etiketler: altunkaş
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