"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Şehit asker için tören düzenlendi

12 Mayıs 2019, Pazar 13:00
Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş (30) için Elazığ’da tören yapıldı.

Şehit Altunkaş’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın okuduğu duânın ardından şehit askerin cenazesi, uçakla memleketi Kırıkkale’ye uğurlandı. Törene şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5), Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül katıldı. Şehit Altunkaş, dün Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Bingöl’ün Yedisu ilçesi arasında bulunan Kırdım bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasındaki çatışmada şehit düşmüştü.

 

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Görevi istemedim ‘cezası var’ dediler

    Medya, sahibinin sesi oldu

    İran'dan ABD'ye: Hareket ederlerse başlarına ineriz

    TSK gözlem noktasının yakınında hareketli saatler!

    50 yıllık çalışma meyvelerini veriyor

    'Sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum'

    Bakan Varank'tan esnafa '28 Mayıs' hatırlatması: Mağdur olmayın!

    Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

    Şehit asker için tören düzenlendi
    📷

    Mimar Sinan'ın sanatının mesajı: 'Her şey Allah'a dönecek'
    📷

    ''Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger!''

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işkence iddiaları' açıklaması

    'Mescid-i Aksa'nın hürmeti ihlal edildi ve ibadet özgürlüğüne darbe vuruldu'

    Londra'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı için yürüdüler...

    İsveç'te Müslüman ve Hristiyanlar iftar sofrasında bir araya geldi
    📷

    Karikatürler

    AB, demokrat bir Türkiye istiyor

    'Milletin gönlünü kaybedersek yenilmiş oluruz'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Camiye siyaset sokulması işte böyle zarar verir!
    Cevher İLHAN

    “İptal”in akıbeti…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali ATAÇ

    Ayasofya’nın fetih günü kapalı olması meşrû değildir
    Adnan NACİR

    Tek zarf, tek pusula, tek bir şey, tek iptal…
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Manevî bir dahi: Hz. Muhammed (asm)
    Mustafa Göknur

    Hz. Süleyman'ın (as) adaleti
    Faruk ÇAKIR

    İki tarafın da menfaati
    Genel

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.