"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Şehit Uzman Çavuş Seçgin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

04 Ekim 2019, Cuma 15:21
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, Tokat'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'dan askeri uçakla Tokat'a getirilen 41 yaşındaki şehit Seçgin'in naaşı, Turhal ilçesi Şenyurt beldesindeki babaevine götürülerek helallik alındı. Bu esnada şehidin annesi Havva Şeçgin, "Her şehitte anne ciğerleri yandı, bugün de benim ciğerim yandı. Vatan sağ olsun. Sen vatanına ihanet etmedin, ben de sana ihanet etmeyeceğim. Bir Türk bayrağı da benim başıma takın." diye ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi daha sonra Şenyurt Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi. Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin eşi Esma ile tarım işçisi babası Ali, annesi Havva Seçgin ve 2 kardeşi gözyaşı döktü.

Burada cuma namazı sonrası Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AKP Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Uhud bizi sever, biz de onu severiz' buyuran bir Peygamberin (asm) ümmetiyiz'

    İBB'den 'Kurbağalıdere Islah Projesi' açıklaması

    Hindistan: Kendi helikopterimizi düşürdük

    Şehit Uzman Çavuş Seçgin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır'

    Irak'ta gerginlik tırmanıyor: Ölü sayısı 42'ye yükseldi

    ABD teröristlere destek vermeye devam ediyor

    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Önder'in tahliyesine karar verdi

    Irak Başbakanı: Bizler bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız

    Meteoroloji'den 4 şehre kuvvetli yağış uyarısı

    Yeni kurulan ve kapatılan fakülte ve enstitüler Resmi Gazete'de yayımlandı

    Güney Kore'de Mitag tayfunu alarmı: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    MSB: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

    Trabzonspor, Basel'le berabere kaldı

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek

    Ben KHK’lıyım terörist değilim

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz

    Depremlere neden aldırmıyoruz?

    Adalet temelli yeni bir başlangıca ihtiyaç var

    Gıyasettin Emre’yi duâlarla anıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ben KHK’lıyım terörist değilim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu dramlar bitsin artık
    Genel

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek
    Ahmet BATTAL

    Tutuklama sarmalı ve AYM
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?
    Genel

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, insanı mu’cizâne terbiye ediyor
    Cenk ÇALIK

    Kimyager sinekler
    Cevher İLHAN

    “Yeni ekonomi programı” faturası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.