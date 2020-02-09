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9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş dualarla uğurlandı

09 Şubat 2020, Pazar 17:15
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı Hocazade Camisine getirildi.

Tören alanında şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Buradaki törene, Taş ailesinin yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Cihat Sezal, İmran Kılıç ve Habibe Öçal, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Taş'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA

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