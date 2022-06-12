Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Özer ve Uzman Çavuş Demir ile bölgede çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Çap ve Uzman Çavuş Yıldırım, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'den uçakla kente getirilen şehit Er Fuat Özer'in (24) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Abdullah Günaydın Camisinde öğlen vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Balkar Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde baba Memet, anne Nemide, kız kardeşleri Aslı ile Ezgi, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, Ordu'da ebedi yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Demir (34) için Ünye İlçe Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninde, eşi Seda, babası Yaşar, annesi Suriye Demir, kardeşleri ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Eylül (7) ve Doruk (5) adlı iki çocuğu olan şehit Demir'in naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İnkur Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, Gaziantep'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşilkent Mezarlığı morgundan askeri tören mangası tarafından alınarak, Kaplan Kardeşler Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin eşi Zeynep, eşinin askeri şapkasını taktı, tabutuna sarıldı ve tekbir getirdi.

Anne Zeynep Çap, oğlunun tabutunu öperek Kürtçe ağıtlar söyledi. Baba Mahmut ise tabutun önünde bulunan şehit oğlunun fotoğrafına eline koyarak "Beni oğlumla çekin, son fotoğrafımız olsun, yolun açık olsun çakırım." dedi.

Çap'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Hakkari'den askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, burada babası Cemal, annesi Hatice, düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye ve yakınları ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin uçaktan indirilişi sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu.

Şehidin resmi nikah kıydırdığı ve Kurban Bayramı'ndan sonra düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye Yıldırım, tabuta sarılarak, "Ömer'im ben seni gülerek karşılıyorum. Kavuştuk Ömer, güzel emanetlerin bende Ömer'im. Vatan sağ olsun, şehadetin kabul olsun." diye gözyaşı döktü.

Düğünlerine 29 gün kaldığını söyleyen Yıldırım, "Bak arkadaşların geldi, senin de böyle üniforman vardı. Bak ne kadar çok sevenin varmış. Ben düşman sevindirmem. Rabb'im oradakilere zeval vermesin. Eşimin kanını yerde koymasınlar, benim içim rahat eder. Rabb'im şehadetini kabul etsin. Beni Ömer'in bu gururu ayakta tutuyor." dedi.

Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde önce Sivas Numune Hastanesi morguna oradan da Gazi köyüne götürüldü.

Köy meydanına getirilen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasıyla taşındı.

Bu sırada şehidin eşi Düriye ve annesi Hatice, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Yıldırım'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.