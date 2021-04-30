Şehitlerimiz dualarla uğurlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı, İs.Uzm.Çvş. Mehmet Kırmızı’nın ve P.Söz.Er Müslüm Toprak’ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız, 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuşlardır: Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. Şehit İs. Uzm. Çvş. Mehmet Kırmızı, 28 Nisan’da Hakkari bölgesinde PKK’lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanmıştı. Kırmızı, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu. Toprak’ın ise, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit olduğu bildirildi.

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