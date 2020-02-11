Şehitlerimiz duâlarla

Rejim unsurlarınca İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan 5 askerimiz için Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi.

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24), memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz’ün (22) cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın (26) cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in (23) cenazesi memleketi Niğde’de ve şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan’ın (25) cenazesi memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleriyle acısını dile getirmesi, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. İdlib şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de, şehit Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper ise memleketi Niğde'de toprağa verildi. AA

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