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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

10 Eylül 2019, Salı 16:07
Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş'ın yeniden tutuklanma talebini reddetti.

Bu karar sonucunda Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti.

Etiketler: Selahattin Demirtaş, tahliye, savcı
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