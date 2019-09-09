Selvi: Berat Albayrak toplantılara katılmıyor

Siyaset kulislerinde bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliğine gideceği konuşuluyor.

Geçen hafta perşembe akşamı siyasi hareketlilik nedeniyle kabine değişikliği iddiası yeniden gündeme geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, perşembe günkü AKP il başkanları toplantısından sonra Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı çağırarak ayrı ayrı görüştüğünü belirterek, “Soruşturdum, ‘Devlet işi’ dediler. Yani siyaset işi değilmiş. Hem bu üç bakanın yeri sağlam. Ama söylentisi yetti” diye yazdı. Selvi ‘Kabine değişikliği ne zaman?‘ başlıklı yazısında, muhtemel kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra olacağı kulisini aktardı. Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir süredir toplantılara katılmadığına da dikkat çekerek, “AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü törenlerine, 30 Ağustos resepsiyonuna, il başkanları toplantısına iştirak etmedi. Berat Albayrak’ın bir strateji dahilinde kendini geriye çekmesi söz konusu olabilir. Bu işin iki yüzü var” diye yazdı.

Okunma Sayısı: 691

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.