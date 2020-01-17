"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’de

17 Ocak 2020, Cuma 10:00
Mısır'da salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

Mısır'da gözaltına alınan Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'den tarifeli uçakla saat 08.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, ajansın Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleketine ulaştığı için Allah'a şükrettiğini, devletin ve milletin desteğini Mısır'da hissettiğini ifade eden Balcı, "Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm." ifadelerini kullandı.

Balcı, Türk milletinin desteğini manen hissettiğini, ümitsizliğe kapılacağı zamanlarda bunun farkında olduğunu kaydederek, "Şükürler olsun yoğun bir 3-4 gün geçirdim. Kusura bakmayın. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Balcı ile AA yöneticileri havalimanından ayrıldı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın 

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine yaptığı baskında, aralarında AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed'i gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantısını kesmişti.

Çarşamba, sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ise emniyetin AA Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden düzenlediği baskının üzerinden 24 saat geçtikten sonra ve uluslararası yoğun tepkiler üzerine çarşamba günü akşam yaptığı skandal bir açıklamayla konuyu çarpıtma girişiminde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı adının hiç zikredilmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dün akşam, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir'

    Macron: Orta Doğu'ya uçak gemisi göndereceğiz

    Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı

    '11 ABD askeri İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdi'

    Samsun'daki yangın kontrol altına alındı

    Serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’de

    İsrail’i İslâm Birliği durdurur

    Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerimiz şehit oldu

    Kanal İstanbul’a destek çok az

    Kutuplaşma seçmeni sıktı

    AA çalışanları derhal bırakılsın

    Devlet darmadağın

    İletişim Başkanlığına sorularımız

    Mısır'da gözaltına alınan Hilmi Balcı serbest bırakıldı

    BM: AA çalışanları serbest bırakılsın

    Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan Mısır'a çağrı

    e-Devlet'te kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaştı

    Rusya'nın yeni Başbakanı oldu

    Esnaf zincirlerden rahatsız

    Almanya kömür santrallerini planlanandan erken kapatabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Devlet darmadağın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İletişim Başkanlığına sorularımız
    Ahmet BATTAL

    Faizsiz bankacılıkta hatalar
    Risale-i Nur'dan

    Kader, insanı bağlayıp daraltır mı?
    Genel

    Çalışkan ve fedakâr Mustafa Acet’e rahmetle
    Şükrü BULUT

    Neoconlar İran’ı karıştıramayacaklar
    Genel

    Kanal İstanbul’a destek çok az
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Müslümanlıkta kâfir olmak zordur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.