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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edilemeyecek

28 Mart 2020, Cumartesi 17:00
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca havayolu yolcuları, yarın saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Genelgede, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının en temel özelliğinin fiziksel temasla hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu belirtildi.

Salgının yayılmasının engellenmesinde en etkili yolun, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak, sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması olduğuna dikkati çekilen genelgede, aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırdığı, bunun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu ifade edildi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve valiliklere gerekli talimat verildiği kaydedildi.

Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ek tedbirlerin alınmasına karar verildiği bildirildi.

Buna göre, genelgeyle havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayanlar, seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahate çıkabilecek.

Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

Bugün seyahat izin belgesi düzenlenmesine başlanacak

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturulacak. Oluşturulan kurullar bugün saat 20.00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine başlayacak.

Seyahat İzin Kurullarına başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığın e-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak.

Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis edilecek "Alo 199" çağrı merkezi ile İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak.

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak. 

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri, bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.

Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek.

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 çağrı merkezi ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek taleplerin başvuru masalarından karşılanması için vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.

Vali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi: 

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

AA

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