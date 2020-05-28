"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor

28 Mayıs 2020, Perşembe 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.  Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır."

"Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından bazı bölümler:

"Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Fetih Şöleni kapsamında yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını ve dualar edileceğini söyledi. 

"Vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi. 

135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık

"Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 1450
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müfterilerle hem burada hukuk önünde hem de ahirette Adl-i İlahi huzurunda hesaplaşacağız

    Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor

    ABD, Suriye'den çekilemiyor

    Bağdat’taki vaka artışı endişelendiriyor

    TFF: Süper Lig için tüm hazırlıklar tamam

    4500 kişiyi işten çıkaracak

    Cani polis cezalandırılmalı

    Terhisleri 31 Mayıs'ta başlatacağız

    İstanbul'da hangi cami, mescit ve açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek?

    Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı büyük cezalar yolda!

    Güney Kore'de son 50 gündeki en yüksek artış

    ABD'de tansiyon yükseliyor

    Hong Kong'da uygulanacak tartışmalı Güvenlik Yasası kabul edildi

    Altın fiyatları da normalleşecek mi?

    Göktaşı düştü iddiasına ilişkin uzman açıklaması

    2,5 milyonu aşkın kişi iyileşti

    Tren seferleri yeniden başladı: "Yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek"

    'Gündemde olan birçok seçenek var'

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı

    Yapay vitaminlerden uzak durun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaçıncı ibret?
    Genel

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Bayat provokasyon…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kambur velîler ve Düğüm Babalar
    Genel

    'Gündemde olan birçok seçenek var'
    Ahmet BATTAL

    Biz birini gözetleyelim ki…
    Genel

    Siyaset hareketleniyor
    Genel

    Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış yapan imama uyulmaz; uyarılır!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.