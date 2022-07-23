Şiddet, sağlık sistemini tehdit ediyor

Sağlık-Sen Haziran ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınlandı. Rapora göre sağlıkta şiddet sorunu, yılları bulan ihmaller nedeniyle çok yönlü ve çok boyutlu bir kangrene dönüşmüş durumda. Sağlık-Sen’in yapmış olduğu araştırmalara göre, her dört sağlık çalışanından biri, fiziksel şiddete uğruyor.

Tehdit, küfür ve hakaret gibi şiddet türleriyle ise bu oran katlanıyor. Acilen yapılması gereken, şiddete karşı duyarlılığı artıracak toplumsal seferberliktir. Resmi ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar, bu süreçte aktif rol almalıdır.

BÖYLE DEVAM EDERSE

Bir an önce güvenlik tedbirleri de artırılması istenilen raporda, “Güvenliği sağlamakla görevli personelinde yetkileri bu kapsamda genişletilmelidir. Şiddet uygulayanların önemli bir bölümünün hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine izin verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da bu birimlerde ilave tedbirler alınmalıdır. Bu adımlar atılmayıp, şu ana kadar olduğu gibi çalışanlar kaderlerine terkedilirlerse, sağlık hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır” denildi.

BİR AYDA 42 SAĞLIK ÇALIŞANA MAĞDUR OLDU

Haziran ayı boyunca 32 şiddet vakası yaşandı. 47 saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olaylarda, 42 sağlık çalışanı mağdur olduğu bildirilen raporda “Bu durum, sağlık çalışanlarını daha derinden yaralamaktadır. Diğer 6 şiddet olayının 5’ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verirken, 1’ine de bir yöneticinin neden olduğu tespit edildi. Haziran ayında 22 doktor, 10 hemşire, 3 güvenlik görevlisi, 2 eczacı, 5 diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı” denildi.